< sekcia Regióny
Senica vybuduje na ZŠ J. Mudrocha novú zdvíhaciu plošinu
Cena diela je viac ako 60.000 eur s DPH.
Autor TASR
Senica 10. apríla (TASR) - Mesto Senica podpísalo zmluvu o dielo na realizáciu projektu vybudovania zdvíhacej plošiny v Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) J. Mudrocha. Cena diela je viac ako 60.000 eur s DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s realizáciou projektu. Zahŕňajú prípravné, stavebné a dokončovacie práce podľa projektovej dokumentácie. Cieľom je zabezpečiť bezbariérový prístup v budove školy a zlepšiť jej dostupnosť. Realizácia je naplánovaná od 1. júla do 21. augusta. Súčasťou projektu je aj dodávka a montáž samotnej zdvíhacej plošiny, stavebné úpravy, elektroinštalačné práce a ďalšie súvisiace činnosti.
Zhotoviteľom prác je spoločnosť PALKOVIČ-SK, ktorá vzišla z verejného obstarávania. Celková cena za zhotovenie diela je 61.422,34 eura s DPH. Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s realizáciou vrátane materiálov, dopravy, skúšok, revízií či likvidácie odpadu.
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s realizáciou projektu. Zahŕňajú prípravné, stavebné a dokončovacie práce podľa projektovej dokumentácie. Cieľom je zabezpečiť bezbariérový prístup v budove školy a zlepšiť jej dostupnosť. Realizácia je naplánovaná od 1. júla do 21. augusta. Súčasťou projektu je aj dodávka a montáž samotnej zdvíhacej plošiny, stavebné úpravy, elektroinštalačné práce a ďalšie súvisiace činnosti.
Zhotoviteľom prác je spoločnosť PALKOVIČ-SK, ktorá vzišla z verejného obstarávania. Celková cena za zhotovenie diela je 61.422,34 eura s DPH. Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s realizáciou vrátane materiálov, dopravy, skúšok, revízií či likvidácie odpadu.