Senica vyhlásila v mestskej časti Kunov mimoriadnu situáciu

Senica 24. mája (TASR) - Po silnej búrke s krúpami, ktorá bola sprevádzaná prívalovým dažďom, museli v mestskej časti Senice Kunov zasahovať viaceré zložky. Búrka zasiahla časť mesta v utorok (23. 5.) približne o 16.30 h a od 17.30 h bol mestom vyhlásený mimoriadny stav pre túto lokalitu až do odvolania. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Silný dážď bral bahno z polí a zaplavil niektoré miestne cesty. Zaplavený bol aj jeden z domov v Kunove pri dome kultúry a tiež niektoré dvory rodinných domov. Na mieste zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči mesta a Mestská polícia Senica, ktorá odkláňala dopravu, a tiež cestári.



"Najväčšie škody spôsobili nánosy bahna v prípade jedného rodinného domu. Jeho majiteľka je staršia pani, ponúkali sme jej náhradné ubytovanie, pretože ako mesto sme na tento účel zriadili tzv. krízový byt. Pani však túto možnosť odmietla, sme v kontakte aj s jej príbuznými, ktorých sme informovali o situácii," uviedol pre TASR zástupca primátora Filip Lackovič.



Ako doplnil, zamestnanci mesta pomáhajú s čistením rodinného domu a dvora od bahna, vynášame veci z domácnosti. "Takisto dnes začíname s čistením tunajších ciest a chodníkov," informoval viceprimátor.



Táto mestská časť je z pohľadu ohrozenia prívalovými dažďami vzhľadom na geografickú polohu pomerne exponovaná. "Mesto v minulosti investovalo do vybudovania protipovodňovej nádrže pri individuálnej bytovej výstavbe v Kunove. Rovnako aj do výstavby suchých poldrov v časti Strelnica a tiež do vybudovania hrablice na zachytávanie hrubých nečistôt, ktoré by spôsobili upchatie kanalizácie. Aj vďaka týmto opatreniam a priebežnej údržbe neboli škody po záplavách tak výrazné," doplnila pre TASR hovorkyňa mesta.