Vystúpením žiakov ZUŠ v Senici spustili letnú kultúrnu sezónu

Senica 20. júna (TASR) - Štvrtkovým (19. 6.) večerným vystúpením žiakov Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Senica v priestoroch budovy DAV na Sadovej ulici sa oficiálne začala letná kultúrna sezóna. Stalo sa tak v rámci série Hudobné štvrtky, ktoré budú pravidelne prebiehať každý druhý štvrtok o 18.00 h. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová, ktorá súčasne predstavila hlavné body letného programu Senice.



Ako uviedla, pripravený je program pre všetky vekové kategórie - od hudobných večerov a filmových predstavení cez detské divadielka až po veľké mestské podujatia. Svoje brány otvorí 27. júna aj Letné kino v amfiteátri na Sadovej ulici. Detský festival na Námestí oslobodenia sa uskutoční 6. júla. Dostihový deň v Čáčove poteší zase milovníkov koní 24. augusta a podujatie Hecni sa rozhýbe Kunovskú priehradu 30. augusta. „Letnú sezónu symbolicky uzavrie Senické senobranie, ktoré sa bude konať 6. septembra na futbalovom štadióne,“ doplnila Moravcová.



Pre rodiny s deťmi sú pripravené Letné soboty na Kunovskej priehrade. „Prvé predstavenie Zajko Lajko je naplánované na 12. júla, následne sa každé dva týždne predstavia ďalšie detské programy,“ uviedla hovorkyňa. Kultúrny program doplnia aj Nedeľné kultúrne večery na bočnej schodiskovej terase domu kultúry. „Začínajú sa 13. júla a každú nedeľu o 19.00 h prinesú koncert alebo hudobné vystúpenie,“ dodala.



Súčasťou programu je aj cyklus Leto s Múzeom Senica, ktorý sa uskutoční v priestoroch budovy DAV formou prednáškových večerov. „Zameria sa na zaujímavé témy z oblasti histórie, kultúry a osobností mesta. Prednášky sa uskutočnia 6. augusta (Nostalgia starých filmov), 13. augusta (Osobnosť Ľudovíta Šimka) a 27. augusta (Stará Senica: Fortňa - najstaršia ulica),“ zhrnula. Múzeum bude počas prázdnin otvorené každú stredu až piatok od 10.00 do 18.00 h a počas víkendov od 14.00 do 19.00 h. Letný režim platí od 2. júla do 31. augusta.