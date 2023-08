Senica začala distribuovať balíčky na zber kuchynského odpadu

Senica 10. augusta (TASR) - Mesto Senica začalo distribuovať štartovacie balíčky na zber kuchynského odpadu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Ako spresnila, balíčky už dostalo alebo v najbližších dňoch dostane viac ako 4800 domácností v bytových domoch. "V týchto dňoch sa začala aj distribúcia do domácností žijúcich v rodinných domoch, a to prostredníctvom pracovníkov spoločnosti Technické služby Senica. Tí sa obyvateľov budú snažiť zachytiť doma v dvoch kolách roznášania," uviedla Moravcová.



Domácnostiam v rodinných domoch budú distribuované taktiež perforované košíky na zber kuchynských odpadov spolu s dvoma rolkami kompostovateľných vreciek a návodom. "Navyše, dostanú aj ďalšiu menšiu 23-litrovú zbernú nádobu hnedej farby. Tá bude slúžiť na to, aby ju občania mohli v čase zberu vyložiť pred dom. Táto nádoba je vhodnejšia na manipuláciu pracovníkmi technických služieb," informovala hovorkyňa mesta.



"Ak niekto z občanov nebude zastihnutý doma počas roznášania balíčkov, bude si ho môcť od 21. augusta vyzdvihnúť na troch distribučných miestach. A to na vrátnici mestského úradu, v kancelárii Infosen alebo v areáli Technických služieb Senica," doplnila hovorkyňa mesta.