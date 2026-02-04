< sekcia Regióny
Senica začala prípravné práce pred revitalizáciou amfiteátra
Senica 4. februára (TASR) - Mesto Senica začalo v areáli amfiteátra realizovať prípravné práce pred plánovanou revitalizáciou. Cieľom investície je premeniť územie na bezpečný a bezbariérový priestor určený pre kultúrne a spoločenské podujatia. Prvé práce zahŕňajú nevyhnutnú prípravu územia a asanáciu vybraných drevín. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Ochrana existujúcej zelene patrí medzi priority projektu, keďže stromy zohrávajú významnú úlohu pri tvorbe mikroklímy amfiteátra. Ako uviedlo mesto, zachované stromy sú chránené dreveným ochranným opláštením kmeňov proti mechanickému poškodeniu, zemné práce v koreňovom priestore sa realizujú výhradne ručne a v ich okolí platí zákaz skladovania stavebného materiálu, parkovania vozidiel či manipulácie s chemickými látkami.
Súčasťou revitalizácie bude výstavba nových schodísk na javisku a vytvorenie bezbariérového prístupu do hľadiska. Odstráni sa vnútorné oplotenie areálu amfiteátra vrátane vnútorných brán od pokladníc. Úpravami prejdú aj brány na severnej a južnej strane prevádzkovej budovy a priľahlé oplotenia. Niektoré existujúce schodiská budú odstránené, prípadne zrekonštruované a doplnené o nové zábradlia.
Po odstránení orchestriska s asfaltovou plochou vznikne pred javiskom a časťou hľadiska nový multifunkčný priestor. Ten bude možné využiť napríklad na dočasné umiestnenie predajných stánkov alebo ako státie pre návštevníkov. Projekt počíta aj s rekonštrukciou a dobudovaním areálových komunikácií a spevnených plôch, rozvodov vody, dažďovej kanalizácie, osvetlenia, ako aj s doplnením mobiliáru a novej zelene.
Rada partnerstva Trnavského samosprávneho kraja schválila ešte v roku 2024 spolufinancovanie projektu z európskych štrukturálnych fondov vo výške 1,6 milióna eur. Predpokladaná hodnota projektu je 1.987.693,87 eura bez DPH.
