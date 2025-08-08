< sekcia Regióny
Senica začala s rekonštrukciou súsošia Kalvárie na mestskom cintoríne
Obnova sa uskutoční v dvoch etapách. Cena prvej etapy reštaurovania je 16.000 eur.
Autor TASR
Senica 8. augusta (TASR) - V meste Senica sa v piatok začína rekonštrukcia súsošia Kalvárie na mestskom cintoríne na Brezovej ulici. Pôjde o dve etapy prác, termín ukončenia prvej etapy reštaurovania je stanovený na polovicu októbra. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
„O dielo, ktoré dlhé roky čelilo vplyvom počasia aj necitlivým zásahom, sa postarajú skúsení reštaurátori Peter Gregvorek, Ján Telek a Filip Pecha,“ priblížila radnica.
Obnova sa uskutoční v dvoch etapách. Cena prvej etapy reštaurovania je 16.000 eur. „Tento rok sa zrealizujú prípravné práce, ako čistenie, odstránenie cementových vrstiev, stabilizácia a petrifikácia kameňa,“ doplnilo mesto.
Počas prác odborníci vykonajú sondážne a odkopové práce na statické zabezpečenie rozpukaného podstavca a zafixujú praskliny. Ako uviedla samospráva, cementové zásahy v minulosti značne poškodili originál sôch a po ich odstránení ostane málo pôvodného materiálu. „Domodelovanie a rekonštrukcia chýbajúcich častí príde na rad v roku 2026,“ dodala.
