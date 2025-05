Senica začala s výstavbou ďalších dvoch cyklotrás

Senica 14. mája (TASR) - V Senici sa v stredu začala výstavba dvoch cyklotrás za 2,84 milióna eur bez DPH v rámci projektu Zvýšenie cyklodopravy v Senici a okolí. Ide o budúcu cyklotrasu, ktorá povedie po Železničnej ulici a cyklotrasu Senica - Dojč. Cieľom oboch úsekov je zvýšiť dostupnosť, bezpečnosť a atraktivitu cyklistickej dopravy nielen v meste, ale aj v jeho okolí, pričom nové trasy prepoja Senicu s blízkymi obcami.



Zhotoviteľom Cyklotrasy Železničná ulica v intraviláne Senice je spoločnosť Swietelsky-Slovakia. „Dĺžka nového úseku bude 1,6 kilometra, s predpokladanou dobou výstavby 150 dní,“ uviedol pre TASR riaditeľ spoločnosti v Oblasti JUH Tomáš Komárek. Primátor Senice Martin Džačovský doplnil, že pri železničnej stanici bude aj stojisko, ktoré bude zabezpečené moderným systémom pre 132 bicyklov.



Realizátorom druhého úseku v rámci väčšieho projektu Cyklotrasy Šaštín-Stráže - Senica je spoločnosť Colas Slovakia. „Celková dĺžka trasy je 6,4 km, s plánovanou výstavbou v trvaní 180 dní,“ uviedol pre TASR vedúci strediska spoločnosti v Trnave Ľubomír Balážik.



Starostka obce Dojč Slavomíra Melišová považuje projekt za veľký prínos. „Naši obyvatelia v minulosti využívali cestu druhej triedy na cestu do práce na bicykli. Nakoľko je tam hustá premávka, už to nie je bezpečné. Popri rieke Myjava to nebude mať len význam cyklodopravný, ale aj cykloturistický,“ uviedla pre TASR.



Projekt je hradený z plánu obnovy. „Súťažami sa nám podarilo výrazne znížiť sumy, ale dohromady je tento projekt za viac ako 2.840.000 eur bez DPH. Pričom, určitým spôsobom cena narástla z toho titulu, že ideme popri rieke a tu musí byť zaťaženie aj pre vozidlá Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktoré majú 24 ton. To znamená, že podložie musí byť silnejšie, ako je štandardne pre bicykle,“ doplnil Džačovský. Avizoval tiež, že cez radu partnerstva je už predschválený projekt trasy Šajdíkové Humence - Šaštín-Stráže.