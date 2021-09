Senica začala so zateplením budovy ZŠ V. Paulínyho-Tótha

Senica 10. septembra (TASR) - Mesto Senica začalo so zateplením budovy Základnej školy Viliama Paulínyho-Tótha, ktoré si vyžiada investíciu viac ako 648.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Okrem kompletného zateplenia sa na budove obnoví aj fasáda. „Okrem obvodového plášťa bude zateplená aj strecha školy, čím by sa mala znížiť energetická náročnosť budovy,“ uviedla Moravcová.



Práce na zateplení realizuje spoločnosť Stavomal Slovakia z Galanty a sú plánované na sedem mesiacov. "V dobe, keď nie je dostatok zatepľovacieho materiálu na trhu a ceny idú neustále nahor, to bola náročná úloha. Zateplením strechy, obvodového plášťa a sokla vznikne úspora energií na úrovni 55,71 percenta za rok, čo predstavuje úsporu 18,2 tony emisií skleníkových plynov za rok," doplnil primátor mesta Martin Džačovský.



Zateplenie obvodového plášťa sa zrealizuje minerálnou vlnou, sokel extrudovaným polystyrénom a podkrovné časti fúkanou celulózou. "Zo strechy bude odstránená pôvodná krytina, ktorá bude nahradená novým falcovaným pozinkovaným plechom. Vymenené budú aj pôvodné dažďové zvody, vonkajšie parapety, oplechovanie atík odkvapovým plechom či oplechovanie prestrešení. Sklobetónové tvarovky na schodiskách budú vymenené za neotvárateľné okná s izolačným trojsklom," informovala Mária Výletová z finančného oddelenia mestského úradu.