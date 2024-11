Senica začína s dobrovoľnými hasičmi vykonávať protipožiarne kontroly

Senica 14. novembra (TASR) - Mesto Senica začína v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi vykonávať, tak ako každoročne, preventívne protipožiarne kontroly. Realizované budú od novembra do konca marca 2025. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



"Počas kontrol sa hasiči zamerajú najmä na podkrovné priestory, strechy, komíny, pivnice a garáže v rodinných domoch, obytných domoch, okrem bytov, a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb," priblížila radnica. Pôjde o ulice Agátová, Jabloňová, Smreková, Kalinová, Záhradná, V. Paulínyho-Tótha, Jasmínová, Astrová, Olivová, Topoľová, Orgovánová, Kvetná, Muškátová, Kaplinská, Lipová a Stromová.



Členovia kontrolných skupín sa pred vstupom do objektu preukážu preukazom člena kontrolnej skupiny a občianskym preukazom. "Takíto členovia kontrolných skupín sú pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol oprávnení vstupovať do objektov, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a požadovať odstránenie zistených nedostatkov bez zbytočného odkladu," dodalo mesto.