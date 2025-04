Senica začína s kosením zelene, zmluvu uzavrela s novým dodávateľom

Senica 10. apríla (TASR) - Mesto Senica začína s kosením zelene, zmluvu uzavrelo s novým dodávateľom. Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť Ripland services. Práce sa budú realizovať na celom území mesta vrátane mestských častí Čáčov, Kunov, Brestové, Košútovec, Horné a Dolné Suroviny. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Zmluva na údržbu verejnej zelene bola podpísaná na obdobie troch rokov, teda do konca roka 2027. Predpokladaná hodnota služieb je vo výške 713.077,83 eura bez DPH. Kosba bude podľa zmluvy realizovaná štyrikrát počas sezóny, pričom prvá sa začína v 15. kalendárnom týždni. „Každý cyklus kosenia sa uskutoční v maximálnom intervale dvadsiatich pracovných dní od zadania, pričom dĺžka sa môže predĺžiť v prípade nepriaznivého počasia,“ zhrnula. Práce sa môžu vykonávať od pondelka do piatka v čase od 7.00 h do 19.00 h, nevykonávajú sa v nedeľu a počas sviatkov.



Samospráva si ponecháva možnosť realizovať časť údržby prostredníctvom Sociálneho podniku mesta Senica, najmä v rozsahu služieb, ktoré nie sú súčasťou predmetnej zmluvy. „Dodávateľ je zároveň zaviazaný s touto mestskou spoločnosťou spolupracovať. Občania môžu prípadné podnety súvisiace s kosením zelených plôch nahlásiť telefonicky spoločnosti,“ informovala Moravcová.



Primátor mesta Martin Džačovský verí, že zmena dodávateľa sa pozitívne prejaví na kvalite služieb. „V uplynulých rokoch sme boli svedkami viacerých problémov - meškajúce termíny, nedokosené úseky či neporiadok po kosení. Preto sme v novom výberovom konaní nastavili prísnejšie podmienky a požadujeme dôslednú kontrolu. Verím, že spolu s novým dodávateľom aj Sociálnym podnikom mesta Senica budeme vedieť zabezpečiť taký štandard údržby, aký si naše mesto zaslúži,“ doplnil.