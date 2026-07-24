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V Senici sa začína modernizácia polikliniky za viac ako tri milióny
V rámci tretej etapy sa práce posunú aj do nadzemných podlaží.
Autor TASR
Senica 24. júla (TASR) - Mestská poliklinika Senica prechádza modernizáciou za viac ako tri milióny eur. Projekt Regionálneho centra integrovanej starostlivosti je vo veľkej miere financovaný z eurofondov. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovali primátor Senice Martin Džačovský a riaditeľ polikliniky Jozef Mikuš.
„Napriek tomu, že ide o mestskú polikliniku a zastrešuje najmä potreby obyvateľov mesta Senica, dáva taktiež zázemie aj okolitým obciam. Spolu zastrešuje takmer 60.000 ľudí,“ poznamenal senický primátor. Všetky tri etapy prác by sa mali skončiť v septembri 2027. Práce sa budú realizovať za plnej prevádzky polikliniky s minimálnymi obmedzeniami.
„V prvej etape, ktorú sme už začali, budeme modernizovať plynovú kotolňu,“ ozrejmil riaditeľ polikliniky. Poukázal tiež na vybudovanie nového pracoviska rádiologického oddelenia so stropným RTG prístrojom. Do prvého podzemného podlažia sa okrem rádiológie presťahuje i rehabilitačné pracovisko.
V rámci tretej etapy sa práce posunú aj do nadzemných podlaží. „Budeme obnovovať a modernizovať čakárne, chodby, sociálne zariadenia,“ načrtol Mikuš. Okrem toho prejdú obnovou niektoré ambulancie, napríklad chirurgická alebo ambulantná pohotovostná služba. Časť finančných prostriedkov pôjde aj na modernizáciu informačno-komunikačných technológií.
Vytvorí sa tiež pracovisko sociálneho poradenstva. Presunom rádiologického oddelenia a rehabilitácie do prvého podzemného podlažia vznikne v priestoroch polikliniky aj priestor pre nové ambulancie. „Našou dlhodobou stratégiou je snažiť sa do mesta dostať ďalších lekárov či už primárnej, alebo špecializovanej starostlivosti,“ uzavrel Džačovský.
„Napriek tomu, že ide o mestskú polikliniku a zastrešuje najmä potreby obyvateľov mesta Senica, dáva taktiež zázemie aj okolitým obciam. Spolu zastrešuje takmer 60.000 ľudí,“ poznamenal senický primátor. Všetky tri etapy prác by sa mali skončiť v septembri 2027. Práce sa budú realizovať za plnej prevádzky polikliniky s minimálnymi obmedzeniami.
„V prvej etape, ktorú sme už začali, budeme modernizovať plynovú kotolňu,“ ozrejmil riaditeľ polikliniky. Poukázal tiež na vybudovanie nového pracoviska rádiologického oddelenia so stropným RTG prístrojom. Do prvého podzemného podlažia sa okrem rádiológie presťahuje i rehabilitačné pracovisko.
V rámci tretej etapy sa práce posunú aj do nadzemných podlaží. „Budeme obnovovať a modernizovať čakárne, chodby, sociálne zariadenia,“ načrtol Mikuš. Okrem toho prejdú obnovou niektoré ambulancie, napríklad chirurgická alebo ambulantná pohotovostná služba. Časť finančných prostriedkov pôjde aj na modernizáciu informačno-komunikačných technológií.
Vytvorí sa tiež pracovisko sociálneho poradenstva. Presunom rádiologického oddelenia a rehabilitácie do prvého podzemného podlažia vznikne v priestoroch polikliniky aj priestor pre nové ambulancie. „Našou dlhodobou stratégiou je snažiť sa do mesta dostať ďalších lekárov či už primárnej, alebo špecializovanej starostlivosti,“ uzavrel Džačovský.