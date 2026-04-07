< sekcia Regióny
Záhorská galéria predstaví nové diela zo svojich zbierok
Autor TASR
Senica 7. apríla (TASR) - Záhorská galéria Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici pripravila výstavu Akvizície 2025, ktorá predstaví umelecké diela nadobudnuté do zbierkového fondu galérie vlani. Výstava bude sprístupnená vo foyeri galérie na Sadovej ulici od 10. apríla do 24. mája. Vernisáž sa uskutoční v piatok (10. 4.) o 18.00 h. TASR o tom informovali zo ZGJM.
Po necelom roku galéria opäť predstaví verejnosti diela získané kúpou alebo darom. Ide najmä o autorov, ktorí sa v galérii prezentovali samostatnými výstavami, ako aj o osobnosti, ktorých nedožité jubileá si inštitúcia v uplynulom období pripomenula. Patria sem napríklad Kristína Kandriková, Dušana Vrbovská, Vladimír Kovařík, maliar Michal Tillner (1895 - 1975) či významný regionálny umelec Karol Molnár (1903 - 1981).
Zbierkový fond bol vlani rozšírený aj o diela súčasných mladých autorov, ako aj o práce maliarov moderny, regionálnych umelcov a tvorcov zo susednej južnej Moravy. Súčasťou vernisáže bude aj otvorenie výstavy autora Jakuba Milčáka, ktoré sa uskutoční tiež v piatok o 17.00 h v priestoroch galérie.
Výstava ponúka návštevníkom pohľad na aktuálne smerovanie zbierkotvornej činnosti galérie a predstavuje rôznorodé umelecké prístupy naprieč generáciami i regiónmi. Akvizície z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.
