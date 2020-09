Senica žiada dopravný inšpektorát o povolenie bicyklov v jednosmerkách

Senica 24. septembra (TASR) – Mesto Senica doručilo tamojšiemu dopravnému inšpektorátu projektovú dokumentáciu "Povolenie jazdy cyklistov v jednosmerných miestnych komunikáciách v meste Senica". Tá by riešila jazdu cyklistov v jednosmerných uliciach. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Dokumentáciu vyhotovilo oddelenie výstavby, životného prostredia, dopravy a regionálneho rozvoja a na inšpektorát ju odovzdali 11. septembra. Projektová dokumentácia rieši úpravu dopravného značenia na uliciach SNP, M. Nešpora a Dr. I. Horvátha, do ktorých majú momentálne cyklisti vjazd zakázaný.



"Protismerky cyklistom výrazne uľahčujú pohyb v uliciach, ktoré sú dopravne organizované pre autá. V Senici sa však dlhodobo nedarí presadiť túto možnosť. Mám pocit, že s oddelením výstavby a životného prostredia a dopravy máme diametrálne odlišný pohľad na túto problematiku," uviedol poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici Pavol Kalman.



Po podaní projektovej dokumentácie má dopravný inšpektorát 30 dní na vyjadrenie. "Treba objektívne priznať, že riešenie tejto problematiky naozaj trvá dlhšie, ako by reálne malo. Veci sme dokázali pohnúť dopredu až na úkor presmerovania agendy na príslušnom oddelení. Náš projekt je koncipovaný tak, že trojica menovaných ulíc spĺňa požadované dopravné parametre, čo by umožnilo vjazd cyklistom," informoval primátor Senice Martin Džačovský.