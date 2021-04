Senica zmodernizuje amfiteáter, plánuje v ňom aj kultúrne podujatia

Senica 10. apríla (TASR) – Mesto Senica začína modernizáciu amfiteátra. Samospráva vyhlásila verejné obstarávanie na jej prvú etapu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



"Amfiteáter sa dostal do stavu, keď sa v ňom nedalo premietať, preto sme sa rozhodli pre jeho rekonštrukciu, ktorá bude pozostávať z niekoľkých etáp. Máme záujem, aby sa v ňom premietalo, keďže máme jedno z najväčších plátien v strednej Európe," uviedol pre TASR primátor mesta Martin Džačovský.



Aby mohlo letné kino spustiť počas letných mesiacov prevádzku, je potrebná najmä rekonštrukcia premietacieho plátna. Okrem toho bude prvá etapa zahŕňať aj opravu hľadiskových lavičiek a spevnených komunikačných plôch.



Samotná modernizácia plátna bude pozostávať z odstránenia latexového náteru, opravy pôvodnej omietky a ošetrenia hĺbkovou penetráciou. "Na vynovenú jemnozrnnú štukovú omietku sa nanesie náterové plátno, sivé s čiernym orámovaním na zmenšenie obrazu. Výsledná farba bude ošetrená náterom pre zvýšenie odolnosti povrchu, lepšie čistenie a zvýšenie odrazivosti. Opravy sa dočká aj zadná časť konštrukcie plátna," doplnila Moravcová.



V rámci modernizácie budú v hľadisku demontované aj pôvodné lavičkové fošne. "Z kovových konštrukcií lavičiek budú odstránené staré nátery a opatrené novou základnou i vonkajšou farbou. Nasledovať bude montáž nových dosiek. Takýmto spôsobom bude zrekonštruovaná vrchná časť hľadiska s kapacitou 1000 miest. Po rekonštrukcii by mohol byť amfiteáter aj miestom, kde sa budú uskutočňovať kultúrne podujatia," doplnil primátor.



Modernizačných zásahov sa dočkajú aj spevnené plochy javiska. "Ide o premietaciu miestnosť a pokladňu, ktoré budú vymaľované. Práce by mali byť podľa vyhláseného verejného obstarávania zrealizované už koncom mája tohto roka," informovala hovorkyňa mesta.