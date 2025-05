Senica sa zapojila do organizácie konferencie o politických vedách

Senica 19. mája (TASR) - Záhorské osvetové stredisko (ZOS) v Senici sa v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka zapojilo do organizácie medzinárodnej konferencie Politické vedy v modernom svete (ConfPoli2025), ktorá sa uskutoční v termíne 27. a 28. mája v Trenčianskych Tepliciach. Cieľom je vytváranie multidisciplinárnej platformy pre skúmanie politických javov v ich širších spoločenských súvislostiach. TASR o tom informovala odborná pracovníčka pre záujmovo-umeleckú činnosť zo ZOS Senica Andrea Rysová.



„Konferencia kladie dôraz na prepojenie politológie s inými vednými disciplínami a skúmanie toho, ako politické fenomény formujú a ovplyvňujú nielen geopolitiku, ale aj spoločnosť, emócie, média, kultúru či kritické myslenie,“ uviedla. Súčasťou programu budú tematické prednášky a diskusie, ktoré podporia dialóg medzi teóriou a praxou, akademickou obcou a odborníkmi z rôznych oblastí.



ZOS bude mať svoje zastúpenie v sekcii venovanej kultúrnej oblasti, ktorá sa bude, okrem iného, zaoberať prepojením kultúrnych aspektov. „Napríklad, ako môžu byť kultúrne inštitúcie a umenie využité na podporu občianskeho vzdelávania a participácie mladých ľudí,“ priblížila Rysová.



Na vedeckom podujatí participujú aj ďalšie partnerské pracoviská, ako napríklad Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Komenského v Bratislave, The European Centre of Civic Excellence, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Behaviorálny výskum a inovácie Slovensko či Jerevanská štátna univerzita v Arménsku.