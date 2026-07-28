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Senica zrekonštruovala chodník v Čáčove
Rekonštrukciu realizovala spoločnosť K.L.T. stav a celková cena prác dosiahla sumu 74.000 eur.
Autor TASR
Senica 28. júla (TASR) - Mesto Senica ukončilo rekonštrukciu poškodeného chodníka v mestskej časti Čáčov. Obnovený úsek s celkovou dĺžkou 317 metrov vedie od križovatky pri Cintorínskej ulici po autobusovú zastávku. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
„Počas prác, ktoré trvali dva mesiace, sme starý chodník kompletne odstránili a nahradili ho betónovou zámkovou dlažbou, pričom časť úseku dostala nový asfaltový povrch. Osadili sme tiež nové parkové obrubníky a opravili vjazdy k rodinným domom,“ ozrejmila. Rekonštrukciu realizovala spoločnosť K.L.T. stav a celková cena prác dosiahla sumu 74.000 eur.
„Počas prác, ktoré trvali dva mesiace, sme starý chodník kompletne odstránili a nahradili ho betónovou zámkovou dlažbou, pričom časť úseku dostala nový asfaltový povrch. Osadili sme tiež nové parkové obrubníky a opravili vjazdy k rodinným domom,“ ozrejmila. Rekonštrukciu realizovala spoločnosť K.L.T. stav a celková cena prác dosiahla sumu 74.000 eur.