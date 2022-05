Senica zrevitalizuje za 700.000 eur vnútroblok na Ulici L. Novomeského

Senica 22. mája (TASR) - Mesto Senica zrevitalizuje sídliskový vnútroblok na Ulici Laca Novomeského, kde pribudnú celkom štyri ihriská, ako aj dažďová záhrada. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Mesto uspelo so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý zužitkuje na investovanie do komplexnej revitalizácie vnútrobloku. "Podarilo sa získať 699.172,68 eura na rozsiahlu obnovu vnútrobloku, ktorý je vyhradený šiestimi 12-poschodovými bytovými domami," uviedol primátor Martin Džačovský.



Plánovaná revitalizácia v objeme takmer 700.000 eur počíta s päťpercentnou finančnou spoluúčasťou mesta. "Pozostáva z riešenia spevnených plôch, dvoch detských ihrísk, vytvorenia multifunkčného športového ihriska, parkúrového ihriska, výbehu pre psy, drobnej architektúry a mestského mobiliára, výmeny pouličného osvetlenia a sadových úprav," informovala Moravcová.



Navrhnuté riešenia sú projektované so zreteľom na zlepšenie mikroklimatických a vodných pomerov. "Zavádzajú udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami. Navrhnuté sadové úpravy berú do úvahy úsporu vody pri údržbe zelene, napríklad prostredníctvom dažďovej záhrady, a správnom spádovaní spevnených plôch do terénu. I samotný výber drevín prispieva k znižovaniu teplôt a zabezpečuje diverzifikáciu druhovej a vekovej štruktúry drevín. Takisto rešpektuje zdravotno-hygienické štandardy kvality ovzdušia s ohľadom na alergény," doplnila manažérka projektu Dana Jurková.



Projekt revitalizácie vnútrobloku je momentálne vo fáze prípravy verejného obstarávania na jeho realizáciu, ktorá následne podlieha kontrole na riadiacom orgáne. "V prípade, že bude táto administratívna časť projektu plynulá, samotná realizácia by sa mohla začať v septembri," doplnila Jurková.