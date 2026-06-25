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Zvýšená spotreba vody má svoju daň: V Senici zavádzajú obmedzenia
Mesto uviedlo, že dôvodom opatrenia je riziko výpadkov dodávok pitnej vody a možnosť zavedenia regulačných stupňov.
Autor TASR
Senica 25. júna (TASR) - Mesto Senica vyzýva obyvateľov na okamžité obmedzenie spotreby pitnej vody pre pretrvávajúce horúčavy a výrazný nárast odberov. Zákaz sa vzťahuje na používanie pitnej vody na iné, než nevyhnutné účely vrátane napúšťania bazénov, polievania či umývania áut, platný je do 3. júla. Stalo sa tak na základe žiadosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.
Mesto uviedlo, že dôvodom opatrenia je riziko výpadkov dodávok pitnej vody a možnosť zavedenia regulačných stupňov. „Porušenie zákazu bude sankcionované podľa zákona o verejných vodovodoch. Prosíme vás o zodpovedný prístup, aby sme spoločne predišli nevyhnutným odstávkam a potrebe dovozu vody cisternami,“ ozrejmila. Zákaz platí pre napúšťanie bazénov a víriviek, polievanie záhrad, trávnikov, športovísk, umývanie áut, čistenie a na účely dobrovoľných hasičských zborov.
Mesto uviedlo, že dôvodom opatrenia je riziko výpadkov dodávok pitnej vody a možnosť zavedenia regulačných stupňov. „Porušenie zákazu bude sankcionované podľa zákona o verejných vodovodoch. Prosíme vás o zodpovedný prístup, aby sme spoločne predišli nevyhnutným odstávkam a potrebe dovozu vody cisternami,“ ozrejmila. Zákaz platí pre napúšťanie bazénov a víriviek, polievanie záhrad, trávnikov, športovísk, umývanie áut, čistenie a na účely dobrovoľných hasičských zborov.