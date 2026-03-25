Seničania môžu stále predkladať návrhy do participatívneho rozpočtu
Autor TASR
Senica 25. marca (TASR) - Obyvatelia Senice majú posledné dni na predkladanie návrhov do nového participatívneho rozpočtu mesta. Samospráva ich prijíma do konca marca, pričom o víťazných projektoch rozhodne verejnosť v májovom hlasovaní. TASR to uviedol viceprimátor Filip Lackovič.
Na tento rok je na projekty pre obyvateľov vyčlenených 10.000 eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 2000 eur. Podľa samosprávy ide najmä o menšie komunitné projekty. „Je to klasický participatívny rozpočet, kde budú hlasovať samotní obyvatelia o nápadoch, s ktorými prišli títo samotní obyvatelia. Máme za sebou stretnutia s obyvateľmi naprieč mestom, kde sme zbierali podnety,“ ozrejmil.
Podnety sa podľa jeho slov týkajú samotného participatívneho rozpočtu, ale aj zlepšenia verejného priestranstva alebo života v meste. „Všetko máme pozapisované, verím, že postupne sa k týmto riešeniam aj dostaneme. Samotný participatívny rozpočet počíta s tým, že do konca marca môžu obyvatelia dávať podnety na našu stránku,“ vysvetlil.
Mesto zároveň upozorňuje, že nie všetky návrhy bude možné podporiť. Participatívny rozpočet je však podľa Lackoviča len jedným z nástrojov zapájania verejnosti. „Jednak sú to občianske združenia, neziskové organizácie a Fond ProSenica, ktorý tu máme dlhodobo. A samozrejme, podporujeme aj športové kluby,“ doplnil s tým, že v prípade záujmu verejnosti nevylučuje samospráva v budúcnosti zvýšenie objemu financií.
