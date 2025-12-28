< sekcia Regióny
Seničania sa môžu zapojiť do súťaže Záhorie a Kopanice vašimi očami
Autor TASR
Senica 28. decembra (TASR) - Verejnosť sa ešte stále môže zapojiť do ôsmeho ročníka fotosúťaže Záhorie a Kopanice vašimi očami v dvoch súťažných kategóriách - Krajina a príroda či Podujatia a zážitky. Uzávierka súťaže je 31. decembra. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie a Kopanice o tom informovala na svojom webe.
Ako uviedla, súťažiaci môžu poslať emailom alebo na úložisko maximálne dve fotografie s rozlíšením minimálne 300 DPI. „Podmienkou je, aby zábery boli zhotovené na území regiónu Záhorie (v okresoch Senica, Skalica, Malacky a na území Kopaníc - okres Myjava),“ ozrejmila. K fotografii je potrebné uviesť meno a priezvisko autora, telefonický a mailový kontakt, miesto kde vznikla, prípadne názov diela.
Súťaž vyhlásila OOCR Záhorie a Kopanice. Je určená amatérskym aj profesionálnym fotografom. Jednu víťaznú fotografiu v každej kategórii vyberá odborná porota a druhú verejnosť. Finálne práce budú vystavené na vernisáži najlepších diel. Na víťazov čakajú vecné ceny.
