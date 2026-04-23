Senici sa podarilo obnoviť knižné búdky
Knižné búdky predstavujú voľne prístupné malé domčeky s knihami umiestnené na verejných priestranstvách.
Autor TASR
Senica 23. apríla (TASR) - Vďaka spolupráci mesta Senica a miestneho knižného klubu Trikáčko sa podarilo obnoviť knižné búdky, ktoré slúžili verejnosti na bezplatnú výmenu kníh. Niektoré búdky sa vrátili na pôvodné miesta, kde nahradili už nevyhovujúce konštrukcie, ďalšie pribudli v nových lokalitách. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Aktuálne ich obyvatelia nájdu na šiestich miestach v rámci mesta, okrem iného na Starom sídlisku, na Hviezdoslavovej ulici na malom námestí, na Námestí oslobodenia, na sídlisku Sotina na Ulici Novomeského či v parku pri budove DAV. Ďalšia búdka má pribudnúť aj v parku mestského múzea. „Zástupca primátora Filip Lackovič spolu s predsedníčkou knižného klubu Beátou Jankovičovou odovzdali búdky verejnosti symbolicky tým, že do nich vložili niekoľko vlastných kníh,“ ozrejmila.
Knižné búdky predstavujú voľne prístupné malé domčeky s knihami umiestnené na verejných priestranstvách. „Ktokoľvek si z nich môže kedykoľvek vziať knihu a zároveň priniesť vlastnú, ktorá môže potešiť ďalších čitateľov,“ priblížila Moravcová. Cieľom projektu je podporiť čítanie, komunitný život a zdieľanie kníh medzi obyvateľmi mesta.
Aktuálne ich obyvatelia nájdu na šiestich miestach v rámci mesta, okrem iného na Starom sídlisku, na Hviezdoslavovej ulici na malom námestí, na Námestí oslobodenia, na sídlisku Sotina na Ulici Novomeského či v parku pri budove DAV. Ďalšia búdka má pribudnúť aj v parku mestského múzea. „Zástupca primátora Filip Lackovič spolu s predsedníčkou knižného klubu Beátou Jankovičovou odovzdali búdky verejnosti symbolicky tým, že do nich vložili niekoľko vlastných kníh,“ ozrejmila.
Knižné búdky predstavujú voľne prístupné malé domčeky s knihami umiestnené na verejných priestranstvách. „Ktokoľvek si z nich môže kedykoľvek vziať knihu a zároveň priniesť vlastnú, ktorá môže potešiť ďalších čitateľov,“ priblížila Moravcová. Cieľom projektu je podporiť čítanie, komunitný život a zdieľanie kníh medzi obyvateľmi mesta.