Senické mestské múzeum pozýva na valentínsku výstavu Prísľub lásky

Senica 13. februára (TASR) - Od utorka do nedele 18. februára sa zaľúbení Seničania môžu zastaviť v mestskom múzeu na Valentínskom týždni. Až do 19.00 h sa tam každý deň koná podujatie, inšpirované témou lásky na prvý pohľad. Počas prehliadky ich bude sprevádzať aplikácia Láskomer, informovala o tom hovorkyňa radnice Tatiana Moravcová.



"Páry môžu vyskúšať rôzne valentínske hry. Novinkou je zázračné koleso valentínskych prísľubov, ktoré prinesie romantické výzvy a zážitky," uviedla.



V špeciálnej interaktívnej výstave Prísľub lásky múzeum odkryje zaujímavé a romantické momenty v príbehu boha lásky a žiadostivosti Amora. "Legenda hovorí, že jeho šípy dokážu priviesť srdcia k láske a to nielen medzi ľuďmi, ale aj medzi bohmi," pozýva na návštevu kurátor múzea Tomáš Motus. Výstava vznikla v spolupráci so Záhorskou knižnicou a Záhorskou galériou v Senici.