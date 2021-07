Senické múzeum ponúka prednášky s názvom Historické stredy

Senica 26. júla (TASR) – V rámci pripomenutia si 625. výročia udelenia mestských výsad mesto Senica v spolupráci s Múzeom Senica, Klubom priateľov histórie a Záhorským osvetovým strediskom pripravilo sériu prednášok so začiatkom o 18.00 h s názvom Historické stredy. TARS o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



"Na návštevníkov múzea čaká vždy stredu postupne päť prednášok s témami zo senickej histórie, ktoré budú prezentovať jej znalci Ján Peter, Ján Hromek, Peter Brezina, Peter Bača z Klubu vojenskej histórie Záhorie a kurátor Múzea Senica Tomáš Motus," uviedla Moravcová.



Úvod každej prednášky bude patriť pripomienke 625. výročia mestských výsad, ktoré mestu udelil panovník Ctibor zo Ctiboríc. "Stalo sa tak 24. júna 1396. Listina z tohto obdobia sa nezachovala. No keďže bolo v starých časoch zvykom nechávať si udelené výsady opakovane potvrdzovať novými panovníkmi, jej doslovný prepis zachytáva pečatná listina z roku 1464, ktorá je zároveň absolútne najstaršou dochovanou senickou písomnosťou uloženou v skalickom archíve," doplnila hovorkyňa mesta.



Historické stredy sa začínajú 28. júla a budú pokračovať až do 25. augusta. "Počas rozprávaní pod otvorenou oblohou v areáli múzea sa návštevníci dozvedia, ako to bolo s legendárnym senickým pokladom, ako vyzeralo mesto v minulosti, zaujímavé momenty z histórie kaštieľa Machatky, ktoré slúži ako Záhorská galéria a zaspomínajú si aj na 'starú' Sotinu a udalosti z konca druhej svetovej vojny," doplnil kurátor múzea Motus.



Hodinu pred každou prednáškou, teda vždy o 17.00 h, múzeum sprístupní prehliadku atraktívnej historickej makety mesta z 19. storočia, ktorá sa nachádza v podkroví mestského múzea.