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Vodiči, pozor: Senické senobranie obmedzí dopravu
Sadová ulica bude zjednosmernená v úseku od Centra voľného času po križovatku.
Autor TASR
Senica 4. septembra (TASR) - Počas Senického senobrania, ktoré sa uskutoční v sobotu (5. 9.), čakajú vodičov v okolí areálu futbalového štadióna dopravné obmedzenia. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Sadová ulica bude zjednosmernená v úseku od Centra voľného času po križovatku. Na tomto úseku bude zároveň možné v sobotu parkovať. Pre vozidlá bude úplne uzavretá cesta od križovatky pri amfiteátri po tenisové kurty.
Návštevníci sa do areálu futbalového štadióna dostanú cez brány B a C. Ostatné vstupy budú uzavreté alebo vyhradené pre organizátorov a účinkujúcich. Program na futbalovom štadióne sa začne v sobotu o 10.00 h.
Sadová ulica bude zjednosmernená v úseku od Centra voľného času po križovatku. Na tomto úseku bude zároveň možné v sobotu parkovať. Pre vozidlá bude úplne uzavretá cesta od križovatky pri amfiteátri po tenisové kurty.
Návštevníci sa do areálu futbalového štadióna dostanú cez brány B a C. Ostatné vstupy budú uzavreté alebo vyhradené pre organizátorov a účinkujúcich. Program na futbalovom štadióne sa začne v sobotu o 10.00 h.