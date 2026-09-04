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Vodiči, pozor: Senické senobranie obmedzí dopravu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Sadová ulica bude zjednosmernená v úseku od Centra voľného času po križovatku.

Autor TASR
Senica 4. septembra (TASR) - Počas Senického senobrania, ktoré sa uskutoční v sobotu (5. 9.), čakajú vodičov v okolí areálu futbalového štadióna dopravné obmedzenia. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Sadová ulica bude zjednosmernená v úseku od Centra voľného času po križovatku. Na tomto úseku bude zároveň možné v sobotu parkovať. Pre vozidlá bude úplne uzavretá cesta od križovatky pri amfiteátri po tenisové kurty.

Návštevníci sa do areálu futbalového štadióna dostanú cez brány B a C. Ostatné vstupy budú uzavreté alebo vyhradené pre organizátorov a účinkujúcich. Program na futbalovom štadióne sa začne v sobotu o 10.00 h.
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