Senické Senobranie si v sobotu vyžiada dopravné obmedzenia

Senica 3. septembra (TASR) - Senické Senobranie si v sobotu (7. 9.) vyžiada v meste viaceré dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



"Úplne uzavretá bude pre vozidlá cesta od križovatky pri amfiteátri až po tenisové kurty," priblížila Moravcová. Zjednosmernená bude cesta od centra voľného času po križovatku pri predajni potravín. "Na tejto ceste bude v sobotu možné parkovať," dodala.



Upozornila tiež na vstupy do areálu futbalového štadióna, kde sa bude konať Senobranie. Pre verejnosť vyhradia brány s označením B a C. Ostatné budú určené len pre organizátorov a účinkujúcich.



Senické Senobranie dá bodku za kultúrnym letom v Senici. Súčasťou bude tradičný jarmok so stánkami ľudových remesiel a kultúrny program.