< sekcia Regióny
Senickí poslanci schválili organizačné zmeny v mestských podnikoch
Poslanci zároveň schválili nové zásady participatívneho rozpočtu mesta.
Autor TASR
Senica 12. februára (TASR) - Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici na štvrtkovom zasadnutí schválili organizačné zmeny v mestských podnikoch, nové zásady participatívneho rozpočtu mesta Senica, ale aj aktualizáciu členstva mesta Senica v Miestnej akčnej skupine (MAS) Záhorie pre ďalšie programové obdobie.
MsZ rozhodlo, že Sociálny podnik mesta Senica zanikne bez likvidácie zlúčením s Mestským podnikom služieb, ktorý sa stane jeho právnym nástupcom. Obe spoločnosti sú stopercentne vo vlastníctve mesta a majú obdobné predmety podnikania. Cieľom zlúčenia je zjednotenie činností a dosiahnutie transparentnejšieho a efektívnejšieho hospodárenia. Rozhodným dňom zlúčenia bude 1. marec alebo iný deň určený rozhodnutím jediného spoločníka, ktorým je mesto Senica.
Poslanci zároveň schválili nové zásady participatívneho rozpočtu mesta. Dokument upravuje pravidlá, podľa ktorých sa budú obyvatelia môcť zapájať do navrhovania a rozhodovania o projektoch financovaných z rozpočtu mesta. Návrhy budú môcť predkladať obyvatelia s trvalým pobytom v Senici, ako aj občianske združenia a neziskové organizácie, pričom každý predkladateľ môže podať jeden projekt prostredníctvom elektronickej platformy.
Projekty musia mať verejnoprospešný charakter, byť realizované na území mesta a uskutočniteľné v priebehu jedného kalendárneho roka. Po administratívnej kontrole budú zaradené do verejného elektronického hlasovania. V každom volebnom obvode bude garantovaný jeden víťazný projekt s najvyšším počtom hlasov, zvyšné prostriedky sa rozdelia podľa poradia ďalších úspešných návrhov. Realizáciu víťazných projektov zabezpečí mesto v spolupráci s predkladateľmi.
Okrem iného poslanci schválili aj aktualizáciu členstva Senice v MAS Záhorie pre programové obdobie 2023 - 2027. Tento krok je podmienkou pre zachovanie štatútu miestnej akčnej skupiny a prístup k finančným prostriedkom zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Mesto sa tak bude môcť naďalej zapájať do spoločných projektov zameraných na rozvoj regiónu a uchádzať sa o externé zdroje financovania.
Schválené bolo aj Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi v bytovom dome na Ulici Janka Kráľa (č. 734). Nariadenie upravuje pravidlá prideľovania a užívania bytov s cieľom prednostne podporiť profesie dôležité pre fungovanie mesta, napríklad zdravotníkov, hasičov či policajtov.
MsZ rozhodlo, že Sociálny podnik mesta Senica zanikne bez likvidácie zlúčením s Mestským podnikom služieb, ktorý sa stane jeho právnym nástupcom. Obe spoločnosti sú stopercentne vo vlastníctve mesta a majú obdobné predmety podnikania. Cieľom zlúčenia je zjednotenie činností a dosiahnutie transparentnejšieho a efektívnejšieho hospodárenia. Rozhodným dňom zlúčenia bude 1. marec alebo iný deň určený rozhodnutím jediného spoločníka, ktorým je mesto Senica.
Poslanci zároveň schválili nové zásady participatívneho rozpočtu mesta. Dokument upravuje pravidlá, podľa ktorých sa budú obyvatelia môcť zapájať do navrhovania a rozhodovania o projektoch financovaných z rozpočtu mesta. Návrhy budú môcť predkladať obyvatelia s trvalým pobytom v Senici, ako aj občianske združenia a neziskové organizácie, pričom každý predkladateľ môže podať jeden projekt prostredníctvom elektronickej platformy.
Projekty musia mať verejnoprospešný charakter, byť realizované na území mesta a uskutočniteľné v priebehu jedného kalendárneho roka. Po administratívnej kontrole budú zaradené do verejného elektronického hlasovania. V každom volebnom obvode bude garantovaný jeden víťazný projekt s najvyšším počtom hlasov, zvyšné prostriedky sa rozdelia podľa poradia ďalších úspešných návrhov. Realizáciu víťazných projektov zabezpečí mesto v spolupráci s predkladateľmi.
Okrem iného poslanci schválili aj aktualizáciu členstva Senice v MAS Záhorie pre programové obdobie 2023 - 2027. Tento krok je podmienkou pre zachovanie štatútu miestnej akčnej skupiny a prístup k finančným prostriedkom zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Mesto sa tak bude môcť naďalej zapájať do spoločných projektov zameraných na rozvoj regiónu a uchádzať sa o externé zdroje financovania.
Schválené bolo aj Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi v bytovom dome na Ulici Janka Kráľa (č. 734). Nariadenie upravuje pravidlá prideľovania a užívania bytov s cieľom prednostne podporiť profesie dôležité pre fungovanie mesta, napríklad zdravotníkov, hasičov či policajtov.