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Senickí žiaci a mládež sa môžu zapojiť do súťaže Príbeh nášho mesta
Má dve tvorivé kategórie.
Autor TASR
Senica 12. júna (TASR) - Záhorské osvetové stredisko (ZOS) v Senici v spolupráci s mestom Senica a so Spolkom záhoráckych ochrancov prírodného a kultúrneho dedičstva vyhlásilo pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste súťaž pre deti a mládež s názvom Príbeh nášho mesta. Pre TASR to uviedla Lucia Danišková zo ZOS.
„Cieľom podujatia je zamerať pozornosť detí a mládeže na minulosť a súčasnosť mesta Senica. Súťaž je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a pre študentov stredných škôl,“ ozrejmila.
Má dve tvorivé kategórie. V prvej vytvoria účastníci prezentáciu, maximálne v dĺžke tri minúty, na tému história, významné osobnosti alebo pamiatky mesta Senica. Druhá je zameraná na krátke video pod názvom Mám rád mesto Senicu, ktoré má zachytiť súčasný život v meste. Maximálna dĺžka videa je jedna minúta.
Práce je potrebné zaslať v elektronickej podobe alebo doručiť na USB nosiči na adresu ZOS v Senici. Uzávierka prihlášok a odovzdania prác je 16. júna. „Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 22. júna v priestoroch ZOS v Senici. Vybrané práce budú verejne prezentované autormi a v každej kategórii budú ocenené tri najlepšie projekty,“ dodala.
„Cieľom podujatia je zamerať pozornosť detí a mládeže na minulosť a súčasnosť mesta Senica. Súťaž je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a pre študentov stredných škôl,“ ozrejmila.
Má dve tvorivé kategórie. V prvej vytvoria účastníci prezentáciu, maximálne v dĺžke tri minúty, na tému história, významné osobnosti alebo pamiatky mesta Senica. Druhá je zameraná na krátke video pod názvom Mám rád mesto Senicu, ktoré má zachytiť súčasný život v meste. Maximálna dĺžka videa je jedna minúta.
Práce je potrebné zaslať v elektronickej podobe alebo doručiť na USB nosiči na adresu ZOS v Senici. Uzávierka prihlášok a odovzdania prác je 16. júna. „Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 22. júna v priestoroch ZOS v Senici. Vybrané práce budú verejne prezentované autormi a v každej kategórii budú ocenené tri najlepšie projekty,“ dodala.