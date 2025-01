Senickú kompostáreň budú mať opäť v prevádzke technické služby

Senica 8.januára (TASR) - Mestskú kompostáreň bude mať opäť v prevádzke spoločnosť Technické služby Senica. Mesto Senica uzatvorilo zmluvu s prevádzkovateľom na jeden rok. Odplata za prevádzkovanie kompostárne je určená vo výške 154.980 eur s DPH za jeden kalendárny rok. Vyplýva to z výsledkov verejného obstarávania zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Do súťaže sa prihlásila jediná ponuka. "Ponuka úspešného uchádzača splnila požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a bola predložená v súlade so súťažnými podkladmi. Cenový návrh uchádzača, ktorý ako jediný predložil ponuku na predmet zákazky, nepresiahol stanovenú výšku predpokladanej hodnoty zákazky," uvádza sa v dokumente.



Mesto postavilo a zabezpečuje prevádzku kompostárne od roku 2012. Spracováva biologicky rozložiteľný odpad zo zelene (BRO) a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (BRKO). Na rozšírenie kompostárne o BRKO v roku 2023 bol mestu poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 787.318,56 eura s DPH. Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta bola v hodnote 41.437,82 eura s DPH.