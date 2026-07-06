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Senický bikesharing zaznamenal od začiatku sezóny viac ako 26.000 jázd
Obyvatelia a návštevníci mesta majú k dispozícii 145 zdieľaných bicyklov rozmiestnených na 26 staniciach.
Autor TASR
Senica 6. júla (TASR) - Mestský systém zdieľaných bicyklov Senica Bajk zaznamenal od začiatku tohtoročnej cyklistickej sezóny viac ako 26.000 jázd. Záujem o bikesharing vzrástol aj medzi novými používateľmi, ktorých od začiatku roka pribudlo 429. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti.
Obyvatelia a návštevníci mesta majú k dispozícii 145 zdieľaných bicyklov rozmiestnených na 26 staniciach. Najvyužívanejšou bola stanica na Továrenskej ulici pri plavárni, kde sa začalo 1781 jázd a skončilo sa ich 2020.
Mesto pripomína, že bicykle môžu obyvatelia využívať aj počas letných mesiacov na každodenné presuny či rekreačné výlety vrátane jázd po cyklotrase smerom do obce Dojč.
Do systému sa môžu záujemcovia zaregistrovať prostredníctvom webovej stránky alebo mobilnej aplikácie nextbike. Po registrácii je možné bicykle požičiavať prostredníctvom aplikácie naskenovaním QR kódu alebo zadaním čísla bicykla. Registrácia zároveň umožňuje využívať aj ďalšie systémy zdieľaných bicyklov prevádzkované spoločnosťou nextbike.
Obyvatelia a návštevníci mesta majú k dispozícii 145 zdieľaných bicyklov rozmiestnených na 26 staniciach. Najvyužívanejšou bola stanica na Továrenskej ulici pri plavárni, kde sa začalo 1781 jázd a skončilo sa ich 2020.
Mesto pripomína, že bicykle môžu obyvatelia využívať aj počas letných mesiacov na každodenné presuny či rekreačné výlety vrátane jázd po cyklotrase smerom do obce Dojč.
Do systému sa môžu záujemcovia zaregistrovať prostredníctvom webovej stránky alebo mobilnej aplikácie nextbike. Po registrácii je možné bicykle požičiavať prostredníctvom aplikácie naskenovaním QR kódu alebo zadaním čísla bicykla. Registrácia zároveň umožňuje využívať aj ďalšie systémy zdieľaných bicyklov prevádzkované spoločnosťou nextbike.