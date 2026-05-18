Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
< sekcia Regióny

Senický dom kultúry hostil podujatie Babička roka 2026

.
Ilustračná snímka Foto: TASR/Dušan Hein

Ocenenie Babička roka si napokon odniesli všetky seniorky.

Autor TASR
Senica 18. mája (TASR) - Senický dom kultúry hostil v sobotu (16. 5.) podujatie Babička roka 2026, ktoré pripravila Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (OO JDS) v Senici. Na pódiu sa predstavilo 15 senioriek zo základných organizácií okresu Senica, ktoré pred hľadiskom prezentovali svoje záľuby a talent. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Ocenenie Babička roka si napokon odniesli všetky seniorky. Špeciálne poďakovanie zaznelo bývalej predsedníčke OO JDS Senica Márii Jamriškovej, ktorá stála pri vzniku podujatia ešte počas jeho nultého ročníka pred tromi rokmi. Počas podujatia jej zároveň zablahoželali k narodeninám.

Účastníčky sa publiku predstavili rozprávaním o svojom živote, recitáciou či spevom. Organizátori ocenili ich odvahu vystúpiť pred divákmi a zdôraznili, že aktívny život sa ani vo vyššom veku nekončí. Súčasťou programu boli aj vystúpenia tanečného súboru Čiperky zo Senca a speváckej skupiny Záhoráci - Smolinčané.
.

Neprehliadnite

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení