Senický dom kultúry hostil podujatie Babička roka 2026
Ocenenie Babička roka si napokon odniesli všetky seniorky.
Autor TASR
Senica 18. mája (TASR) - Senický dom kultúry hostil v sobotu (16. 5.) podujatie Babička roka 2026, ktoré pripravila Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (OO JDS) v Senici. Na pódiu sa predstavilo 15 senioriek zo základných organizácií okresu Senica, ktoré pred hľadiskom prezentovali svoje záľuby a talent. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Ocenenie Babička roka si napokon odniesli všetky seniorky. Špeciálne poďakovanie zaznelo bývalej predsedníčke OO JDS Senica Márii Jamriškovej, ktorá stála pri vzniku podujatia ešte počas jeho nultého ročníka pred tromi rokmi. Počas podujatia jej zároveň zablahoželali k narodeninám.
Účastníčky sa publiku predstavili rozprávaním o svojom živote, recitáciou či spevom. Organizátori ocenili ich odvahu vystúpiť pred divákmi a zdôraznili, že aktívny život sa ani vo vyššom veku nekončí. Súčasťou programu boli aj vystúpenia tanečného súboru Čiperky zo Senca a speváckej skupiny Záhoráci - Smolinčané.
