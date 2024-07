Senior centrum a Jazmín v Handlovej pristúpili k úprave cenníkov

Handlová 9. júla (TASR) - Klienti Senior centra Handlová budú za služby a stravu platiť po novom vyššiu sumu. K úprave cenníka pristúpila i nezisková organizácia Jazmín, ktorá v meste poskytuje služby sociálnej intervencie. Zmeny zahrnula samospráva do aktualizácie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o sociálnych službách a príspevkoch mesta.



Miestnu normu schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom júna. Návrhy na úpravu cenníkov schválili správne a dozorné rady neziskoviek na svojich zasadnutiach.



Senior centrum pristúpilo k úprave cenníka pri stupňoch odkázanosti na sociálnu službu v sumách od 0,10 eura za deň až do 0,30 eura za deň, v položkách stravného na úrovni celodenných stravných jednotiek v sume do 0,36 eura za deň. Pri podpornej službe jedálne okrem stravnej jednotky upravilo aj režijné náklady zaokrúhlením sumy, a to navýšením o 0,02 eura za obed.



Jazmín pri úprave cenníka vychádzal z predsunutej valorizácie dávok k 1. októbru minulého roka. Za služby zaplatia klienti o 33,3 percenta viac, čo je v priemere navýšenie o 0,10 eura za deň. "Pri matkách s deťmi došlo k výraznejšiemu nárastu, pretože bol rodičovský príspevok zdvihnutý o 44 eur, čo by znamenalo zvýšenie skoro o 0,50 eura na deň. S ohľadom na deti sme urobili úpravu o 0,30 eura na štyri eurá na mesiac," priblížil Jazmín. Do cenníka neziskovka doplnila i rodičov, ktorí v minulosti pracovali a poberajú vyšší rodičovský príspevok. Prijímateľov sociálnych služieb rozdelila do kategórií podľa výšky príjmu. Na základe výšky príjmu im vypočíta úhradu za poskytnuté sociálne služby.



Vedúca sociálneho oddelenia mestského úradu Veronika Cagáňová uviedla, že samospráva do VZN s novým názvom okrem upravených cenníkov zakomponovala i upravenú legislatívu a odporúčania orgánov. "Zapracovali sme do neho príspevky pri narodení dieťaťa a príspevky pre občana v krízovej situácii, ktoré boli doteraz spracované len v smerniciach. Na školení sme sa dozvedeli, že je nutné ich mať zapracované vo VZN," konkretizovala Cagáňová.



Do miestnej normy podľa nej radnica zakomponovala i odporúčanie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o zjednotení platby pri opatrovateľskej službe, ktorú mala rozdelenú na dve kategórie - obslužné činnosti v sume dve eurá za hodinu a starostlivosť o domácnosť v sume 2,50 eura za hodinu. "V tomto VZN bola prijatá jednotná platba dve eurá za hodinu," doplnila.



Z VZN samospráva odstránila komunitné centrum, po novom službu totiž neposkytuje mesto, ale prievidzská nezisková organizácia Spokojnosť. Komunitné centrum môžu obyvatelia navštíviť v priestoroch Základnej školy na Morovnianskej ceste.