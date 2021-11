Senior centrum v Handlovej je v karanténe, zistili tam pozitívnych

Handlová 24. novembra (TASR) - Senior centrum v Handlovej bude do začiatku decembra v karanténe. Zariadenie zostalo uzatvorené z dôvodu ochrany zdravia klientov a zamestnancov, testy tam totiž odhalili viacero klientov pozitívnych na nový koronavírus. V centre rovnako zostali i zamestnanci. Informovala o tom v stredu hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Všetci klienti a zamestnanci nášho centra sa dlhodobo a pravidelne, minimálne jedenkrát za dva týždne, testujú antigénovými testami. Začiatkom novembra sa v zariadení vyskytli dva pozitívne prípady na COVID-19, preto sme klientov, ako aj ich spolubývajúcich ihneď izolovali do karantény," spomenula riaditeľka zariadenia Emília Nyitrayová.



Senior centrum sa podľa nej zároveň obrátilo na mobilný Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý tam prišiel ešte 16. novembra všetkých otestovať PCR testami. Všetci zamestnanci mali negatívny výsledok, testy však preukázali ďalších 15 pozitívnych klientov, ktorých ihneď izolovali od klientov s negatívnym výsledkom. "Práve z týchto dôvodov Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach ešte 19. novembra rozhodol o desaťdňovej karanténe v zariadení, klienti aj zamestnanci tak ostali v zariadení bez akéhokoľvek kontaktu so svojimi rodinami," doplnila Nyitrayová.



"Zamestnanci centra realizujú maximálne opatrenia na záchranu života a zdravia klientov počas mimoriadnej situácie a na vylúčenie rizika ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení. Sústavne sledujú usmernenia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, COVID automatu a nariadenia regionálneho hygienika," priblížila Paulínyová.



Práve na základe týchto usmernení a zhoršujúcej sa situácie boli podľa nej návštevy v zariadení obmedzené s dodržiavaním režimu OTP, ktoré sú v súčasnosti zrušené celkovou karanténou. Aktuálne výnimku tvoria nevyhnutné návštevy ku klientom v paliatívnej starostlivosti, tiež však s dodržiavaním režimu OTP. "Zamestnanci pravidelne vykonávajú aktívny skríning všetkých klientov, aby zistili prípadné príznaky ochorenia COVID-19. Zhoršený stav klientov je konzultovaný s lekárom, respektíve je privolaná rýchla zdravotná pomoc. Klienti s príznakmi sú izolovaní a testovaní. Ďalší naďalej absolvujú nevyhnutné odborné vyšetrenia," dodala hovorkyňa mesta.



Od zistenia pozitívnych výsledkov antigénovými testami v zariadení nezaznamenali žiadne úmrtie, niektorí klienti aj zamestnanci využili možnosť zaočkovať sa.