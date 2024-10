Senior centrum v Handlovej zriadilo vo svojom areáli pietne miesto

Handlová 9. októbra (TASR) - Senior centrum Handlová vytvorilo vo svojom areáli pietne miesto. Reagovalo tak na požiadavky klientov. Pietne miesto môžu okrem klientov využívať i ďalší ľudia, začiatkom októbra ho vysvätil handlovský farár Andrej Porubský. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Klienti Senior centra mali dlhodobo záujem o miesto, kde by mohli v pokoji zaspomínať, vzdať úctu a pietu bývalým klientom centra, ich spolubývajúcim a všetkým, s ktorými ich spájajú spomienky a ktorí už nie sú medzi nami," uviedla Paulínyová.



Myšlienka zriadenia duchovného centra podľa nej rezonovala už dlho, projekt vytvorenia pietneho miesta trval vyše roka. "Zariadenie nemá priestor na vytvorenie kaplnky alebo duchovnej miestnosti priamo v budove, preto zvolili vonkajší priestor. Klienti využívajú celý vonkajší areál a keď prídu na návštevu príbuzní, majú ďalší priestor, kde môžu spolu dôstojne spomínať," ozrejmila.



Pietne miesto vytvorili zamestnanci mestskej spoločnosti Hater - Handlová. Pri jeho budovaní využili čadičové kamenné kocky z námestia. Sošku Panny Márie darovala zdravotná sestra zo Senior centra Ľubica Lukášová.



Riaditeľka Senior centra Handlová Emília Nyitrayová priblížila, že zariadenie dlhšie rozmýšľalo, ako by malo pietne miesto vyzerať, zaoberalo sa viacerými verziami. "Keďže máme klientov, ktorí sú imobilní a pohybujú sa na invalidných vozíkoch, nakoniec sme sa rozhodli, aby to bol priestor, kde sa aj oni majú možnosť dostať," dodala Nyitrayová.