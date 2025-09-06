< sekcia Regióny
Senior kartu v Brezne získajú ľudia vo veku 60 a viac rokov
Autor TASR
Brezno 6. septembra (TASR) - Mesto Brezno realizuje od roku 2022 projekt Senior karta s cieľom pomôcť skôr narodeným obyvateľom a zároveň zviditeľniť drobných podnikateľov. Vybrané prevádzky poskytujú držiteľom karty zľavy, pričom sú medzi nimi lekárne, očné optiky či iné predajne a reštaurácie. O projekt je záujem a mesto v ňom preto pokračuje.
Ako informovala radnica na webe, na kartu má nárok každý senior, ktorý v tomto roku dovŕši 60 rokov a všetci nad tento vek s trvalým pobytom v Brezne. Registrácia sa uskutoční od 10. do 12. septembra v Dennom centre Prameň na Rázusovej ulici. Hneď pri nej sa platí poplatok jedno euro za výrobu karty. Dôvodom tohto opatrenia je, že mnohí záujemcovia sa zaregistrovali, ale kartu si už nevyzdvihli. Registrácia nie je možná telefonicky ani elektronicky.
