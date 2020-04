Senior linka je k dispozícii aj počas sviatkov a aj cez víkendy

Bratislava 11. apríla (TASR) – Telefonická Senior linka, ktorú zriadilo mesto Bratislava na podporu svojich najstarších obyvateľov v čase pandémie nového koronavírusu, je k dispozícii aj počas aktuálnych veľkonočných sviatkov a cez víkendy. Linka je zároveň posilnená o psychologické poradenstvo. Hlavné mesto sa tak rozhodlo aj pre záujem o ňu, za tri týždne jej služby využilo viac ako 400 seniorov. TASR o tom informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla.



"Najčastejšou témou volajúcich je dostupnosť rúšok. Ale aj z týchto telefonátov je zrejmé, že nejde len o dostupnosť rúška. Často je to len spôsob, ako ľudia hovoria o rôznych opatreniach a zmenách v spoločnosti. Cez tému rúška sa pýtajú na dostupnosť lekární, obchodov, lekárov, hovoria o svojom strachu a neistote," skonštatovala Táňa Sedláková zo sekcie sociálnych vecí bratislavského magistrátu.



Hlavné mesto už v spolupráci s Alianciou Stará tržnica a Bratislavským dobrovoľníckym centrom zabezpečilo distribúciu 200 rúšok pre seniorov, ktorí Senior Linku kontaktovali. Tým pomáha tiež pri donáške liekov či nákupe potravín. Pomáhajú tiež mestské časti, napríklad pri zabezpečení teplej stravy či opatrovateľskej starostlivosti.



"Ukázalo sa však, že časť seniorov by uvítala aj intenzívnejšiu pomoc sprevádzania v tejto náročnej situácii," poznamenala Sedláková. Preto boli služby telefonickej linky rozšírené aj o možnosť konzultácie so psychológom, s ktorým sa môžu porozprávať, keď majú strach, obavy či pocity osamelosti. V takýchto prípadoch je možné kontaktovať linku na telefónnom čísle 0800 242 000 každý pracovný deň od 13.00 h do 17.00 h.



Prevádzka Senior linky zostáva naďalej nezmenená, k dispozícii je každý deň, teda aj počas víkendov od 8.00 h do 17.00 h. Senior linka komunikuje aj v anglickom jazyku.