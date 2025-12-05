< sekcia Regióny
Senior Pas na cestovanie sa bude dať vybaviť aj v novom roku
Od 1. januára 2026 sa mení systém cestovania pre seniorov nad 70 rokov v regionálnych autobusoch IDS BBSK.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. decembra (TASR) - Zákaznícke centrá Integrovaného dopravného systému (IDS) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) budú mať počas decembra upravené otváracie hodiny. Počas vianočných sviatkov a aj na Silvestra budú všetky zatvorené. TASR o tom informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
Dodala, že okrem toho platia špecifické výnimky pre niektoré pobočky. „Zákaznícke centrum v Revúcej bude zatvorené aj 23. decembra, v Tornali zas 29. decembra 2025,“ objasnila.
Od 1. januára 2026 sa mení systém cestovania pre seniorov nad 70 rokov v regionálnych autobusoch IDS BBSK. Aby mohli aj naďalej cestovať bezplatne, budú sa musieť preukázať dopravnou kartou Senior Pas. Bez nej budú mať nárok len na 50-percentnú zľavu z ceny bežného lístka. „Senior Pas sa bude dať vybaviť aj kedykoľvek v priebehu roka 2026. Do momentu jeho vybavenia však bude senior cestovať s polovičnou zľavou,“ zdôraznila s tým, že doteraz vydali viac ako 30.500 kusov pasu.
Seniora môže zaregistrovať aj člen rodiny. Stačí mať k dispozícii jeho občiansky preukaz a aktuálnu fotografiu. Prvé vydanie dopravnej karty pre účely pasu je bezplatné. „Povinnosť mať Senior Pas pre bezplatné cestovanie seniorov nad 70 rokov začne platiť od 1. januára 2026. Dovtedy je stále možné preukázať sa občianskym preukazom a registračným lístkom,“ vysvetlil predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá regionálnu autobusovú dopravu v kraji zastrešuje, Radoslav Vavruš.
Pri cestovaní regionálnymi autobusmi v BBSK sa tak v novom roku nebudú musieť najstarší dôchodcovia preukazovať vodičovi občianskym preukazom a čakať na vytlačenie nulového registračného lístka. Cestovať budú takpovediac na jedno „pípnutie“ a úplne zadarmo. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.idsbbsk.sk/seniorpas.
Dodala, že okrem toho platia špecifické výnimky pre niektoré pobočky. „Zákaznícke centrum v Revúcej bude zatvorené aj 23. decembra, v Tornali zas 29. decembra 2025,“ objasnila.
Od 1. januára 2026 sa mení systém cestovania pre seniorov nad 70 rokov v regionálnych autobusoch IDS BBSK. Aby mohli aj naďalej cestovať bezplatne, budú sa musieť preukázať dopravnou kartou Senior Pas. Bez nej budú mať nárok len na 50-percentnú zľavu z ceny bežného lístka. „Senior Pas sa bude dať vybaviť aj kedykoľvek v priebehu roka 2026. Do momentu jeho vybavenia však bude senior cestovať s polovičnou zľavou,“ zdôraznila s tým, že doteraz vydali viac ako 30.500 kusov pasu.
Seniora môže zaregistrovať aj člen rodiny. Stačí mať k dispozícii jeho občiansky preukaz a aktuálnu fotografiu. Prvé vydanie dopravnej karty pre účely pasu je bezplatné. „Povinnosť mať Senior Pas pre bezplatné cestovanie seniorov nad 70 rokov začne platiť od 1. januára 2026. Dovtedy je stále možné preukázať sa občianskym preukazom a registračným lístkom,“ vysvetlil predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá regionálnu autobusovú dopravu v kraji zastrešuje, Radoslav Vavruš.
Pri cestovaní regionálnymi autobusmi v BBSK sa tak v novom roku nebudú musieť najstarší dôchodcovia preukazovať vodičovi občianskym preukazom a čakať na vytlačenie nulového registračného lístka. Cestovať budú takpovediac na jedno „pípnutie“ a úplne zadarmo. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.idsbbsk.sk/seniorpas.