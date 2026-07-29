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Senior sa prechádzal popri diaľnici, policajti ho odviezli do bezpečia

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Ilustračné foto. Foto: TASR

Starší muž odišiel počas zastávky na čerpacej stanici na neznáme miesto.

Autor TASR
Sekule 29. júla (TASR) - Osemdesiatročný muž sa stratil svojej skupinke na čerpacej stanici Sekule (okres Senica) na diaľnici D2. Policajti dostali počas presunu na miesto informáciu, že sa muž prechádza popri diaľnici. Podarilo sa im ho odviezť do bezpečia k jeho skupinke. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

Starší muž odišiel počas zastávky na čerpacej stanici na neznáme miesto. Políciu kontaktoval oznamovateľ s tým, že ho už hodinu hľadajú. „Policajti išli informáciu ihneď preveriť. Muža krátko na to aj našli, živého a zdravého. Seniora naložili do služobného auta a previezli ho späť na čerpaciu stanicu, odkiaľ sa vybral na ‚výlet‘ a kde ho už čakal oznamovateľ,“ dodala polícia.


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