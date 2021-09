Senior sa pri hubárčení stratil v lese pri hraniciach

Kolibabovce 13. septembra (TASR) – Spolu 37 policajtov hľadalo v nedeľu (12.9.) popoludní pri slovensko-ukrajinskej hranici v okrese Sobrance 74-ročného muža z obce Kolibabovce, ktorý sa pri zbieraní húb stratil v lese. Ako TASR informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesa Kopernická, seniora sa im vypátrať podarilo. Bol mierne dezorientovaný, no bez viditeľných zranení.



Nezvestnosť seniora ohlásili pred 17.00 h s tým, že sa vybral na huby do katastrálneho územia obce Beňatina. "Do pátracej akcie po nezvestnej osobe boli nasadení policajti Mobilnej a zásahovej jednotky, Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru Podhoroď a policajti susediacich oddelení hraničnej kontroly a obvodných oddelení," priblížila Kopernická s tým, že okrem 37 policajtov pomáhali v pátraní aj štyri služobné psy.



Policajti prehľadávali nielen katastrálne územie obce Beňatina, ale aj prihraničné územie v blízkosti vonkajšej hranice s Ukrajinou na služobných motorových vozidlách, terénnych vozidlách aj motocykloch. "V čase o 22.00 h vypátrali nezvestnú osobu v lesnom poraste nad obcou Beňatina," informovala hovorkyňa s tým, že seniora po prevoze na štátnu cestu odovzdali policajti privolanému tímu rýchlej zdravotnej pomoci.