Seniori a obyvatelia ZŤP dostanú od mesta Brezno respirátory FFP2

Brezno 3. februára (TASR) – Seniori a obyvatelia s ťažkým zdravotným postihnutím v Brezne už čoskoro dostanú respirátory FFP2 ako ochranu pred možnou nákazou ochorením COVID-19. Mesto v súčasnosti vyhodnocuje ponuky. Informoval o tom na sociálnej sieti brezniansky primátor Tomáš Abel.



"Mesto môže na základe dobrého hospodárenia poskytovať obyvateľom služby aj nad rámec jeho povinností. Prvoradým cieľom je zdravie našich obyvateľov a my chceme pomôcť tým najohrozenejším a najslabším, teda seniorom a obyvateľom ZŤP. Preto im zabezpečíme podľa možností opakovateľne použiteľné respirátory FFP2," uviedol Abel.



Sociálni pracovníci z magistrátu v spolupráci so Slovenským Červeným krížom im stále ponúkajú aj zabezpečenie základných potrieb – potravín, drogérie či liekov. To platí i pre obyvateľov mesta, ktorí sú pozitívni na ochorenie a nemajú inú možnosť, ako si ich zabezpečiť.