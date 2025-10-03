< sekcia Regióny
Seniori majú v B.Bystrici v októbri o program postarané, začína sa AES
Banská Bystrica 3. októbra (TASR) - Séria októbrových podujatí v rámci 24. ročníka Akadémie európskeho seniora (AES) v Banskej Bystrici sa nesie v znamení 770. výročia udelenia mestských privilégií. Skôr narodení Banskobystričania si budú môcť vybrať z bohatej ponuky kultúrneho i športového vyžitia. TASR o tom v piatok informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora mesta. Akadémiu slávnostne otvorí hudobné zoskupenie Cigánski diabli 6. októbra o 14.00 h v Robotníckom dome.
Október je na Slovensku mesiacom úcty k starším, teda časom, keď si pripomíname hodnotu a celoživotný prínos staršej generácie. Mesto Banská Bystrica spolu s partnermi každoročne organizuje v tomto mesiaci AES. Tentoraz jednotlivé časti programu odkazujú na históriu mesta, jej osobnosti či miesta.
„Prax nám dlhodobo ukazuje, že podobné projekty skvalitňujú život seniorov. Nejde len o zábavu či zmysluplné naplnenie voľného času, je to najmä o stretávaní sa a budovaní komunity. Vo vyššom veku býva častým nepriateľom samota, a práve tu na ňu odpovedáme spoločným zážitkom,“ konštatovala Adriana Tupá z oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti magistrátu.
Podľa primátora Jána Noska AES dlhodobo prináša poďakovanie generácii, ktorá formovala mesto pod Urpínom. „V roku, keď si pripomíname 770. výročie udelenia mestských privilégií, je to aj symbolické prepojenie našej histórie s prítomnosťou. Práve seniori sú živou pamäťou nášho mesta. Chceme, aby sa cítili vítaní a dôležití, aby mali príležitosti stretávať sa, učiť sa nové veci a deliť sa o svoje skúsenosti s mladšími,“ zdôraznil Nosko.
Pre seniorov je pripravený koncert klasickej hudby v Zelenej sieni Thurzovho domu spojený s prednáškou o tomto výnimočnom priestore, športová olympiáda, výstava s prednáškou o dejinách štátneho archívu priamo v jeho budove či komentovaná prehliadka bývalého sídla Zvolenskej župy v Štátnej vedeckej knižnici. Vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča pre nich pripravili zábavno-vedomostný kvíz, čaká ich aj návšteva stálej expozície Poštového múzea alebo hudobno-tanečné podujatie Čaj o piatej.
