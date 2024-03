Seniori i pacienti môžu v Poltári zdarma využiť zdravotnú prepravu

Poltár 10. marca (TASR) - Ťažko zdravotne postihnutí občania, seniori i pacienti s trvalým pobytom v Poltári môžu využívať zdravotnú prepravnú službu. Bezplatne ňou môžu jazdiť do zdravotníckych zariadení v Poltári, Lučenci a Rimavskej Sobote. TASR o tom informovala Jozefína Očenášová z kancelárie primátora mesta.



Dodala, že to môže byť aj k lekárovi, na nákup liekov alebo zdravotníckych pomôcok. Službu poskytujú v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h. Objednať sa však treba minimálne deň vopred na mestskom úrade alebo telefonicky. "V deň objednávky môžu prepravnú službu poskytnúť len v prípade, že je voľné auto alebo nie je využitá jeho kapacita," objasnila. Sprievod môžu využiť aj klienti zariadenia sociálnych služieb i občania z mestských častí Zelené, Slaná Lehota, Hájiky-Maky a Prievrana.



Podľa Očenášovej v prípade potreby poskytnú sprievod, terénneho sociálneho pracovníka mestského úradu. "Vodič ma právo odmietnuť prepravu prijímateľa, ktorý je pod vplyvom návykových látok a správa sa neprimerane a vulgárne," uviedla.



Službu zabezpečuje auto s kapacitou sedem miest určené na prepravu skupiny seniorov a imobilných ľudí. Hydraulické zdvíhacie zariadenie umožní jednoduché nastupovanie a vystupovanie pre tých, ktorí majú obmedzenú pohyblivosť. Projekt finančne podporila Miestna akčná skupina Hornohrad. Mesto od spoločnosti získalo dotáciu vo výške 43.000 eur. Samospráva ho financuje piatimi percentami, čo predstavuje približne 2263 eur.