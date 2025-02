Seniori na Horehroní majú záujem o zdokonalenie sa v počítačoch

Brezno 23. februára (TASR) - Aj breznianski seniori chcú kráčať s dobou a zdokonaľovať sa v počítačovej gramotnosti. Tým, ktorí sa ešte nezapojili do projektu Digitálni seniori, samospráva pripomína, že stále tak môžu urobiť. Nezáleží na tom, či sú úplní začiatočníci alebo mierne pokročilí, dôležitý je vek nad 65 rokov. Po úspešnom ukončení krátkeho školenia si domov odnesú tablet.



Ako informovala radnica, záujem seniorov z celého okresu Brezno o vzdelávanie prostredníctvom moderných technológií je veľký. V dennom centre Prameň na Rázusovej ulici sa stretávajú nielen na krúžkoch a rôznych aktivitách, ale aj na vzdelávacom školení Digitálni seniori. Denne sa ich tam vystrieda 45, čo je za týždeň viac ako 220 ľudí. Jeden kurz trvá celkovo päť týždňov od pondelka do piatka.



"Vytvorené sú tri skupiny účastníkov, pričom každý z nich školenie absolvuje len jedenkrát v týždni. Na záver dostanú zadarmo tablet, na ktorom počas kurzu pracovali. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a inovácií SR plánuje školenia organizovať do júna 2026, preto vyzývam seniorov, aby neváhali a pridali sa k nám. Čím viac sa ich prihlási, tým dlhšie bude projekt trvať," uviedla na webe mesta lektorka Anna Berčeková.



Seniori sa učia základy práce s tabletom, pohybovať prstom po obrazovke, vyhľadávať informácie, zakladajú si tiež emailové adresy. Výhodou je, že tablet je rozmerom väčší ako mobil, vo vyššom veku je predsa len zrak slabší.



"Niektorí sú úplní začiatočníci, iní už majú ako-také skúsenosti. Na školení je nám aj veselo, zasmejeme sa, a hlavne sa seniori naučia niečo odo mňa, ja zasa od nich. Radi chodia, spoznajú nových ľudí a milé bolo, keď sa stretli dvaja seniori po neuveriteľných 50 rokoch. Aj takéto situácie život prináša," dodala Berčeková.