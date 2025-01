Seniori o zníženie dane za byt žiadať nemusia, úľavu majú automaticky

Brezno 25. januára (TASR) - Mesto Brezno upozorňuje občanov, že už majú len pár dní na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti - pozemky, stavby, byty, ak došlo v uplynulom kalendárnom roku k zmene v nehnuteľnostiach, ktorých sú vlastníkmi. Termín je do 31. januára. Seniori nad 65 rokov o zníženie dane za byt žiadať nemusia, úľavu na dani z nehnuteľností majú automaticky. Informovala o tom samospráva na svojom webe.



Brezno sa zvyšovaniu daní na tento rok vyhlo, sadzba, ako aj zľavy ostávajú nezmenené.



"Nárok na zníženie dane vo výške 30 percent majú osoby, ktoré sú staršie ako 65 rokov, poberatelia dávky v hmotnej núdzi, držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, prípadne bezvládni občania. Osoby, ktoré dovŕšili k 1. januáru vek 65 rokov, nemusia žiadať o zníženie dane podaním daňového priznania za nehnuteľnosť, ktorá im slúži na trvalé bývanie. Úľavu na dani majú automaticky," vysvetlila samospráva.



Pripomína tiež, že seniorom nad 65 rokov mesto ustanovuje 30-percentnú úľavu z daňovej povinnosti na pozemky záhrad, ktoré slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, ale o tú už treba požiadať. Úľava sa týka i ľudí v hmotnej núdzi, ktorí musia doložiť aktuálne potvrdenie o poberaní dávky od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.



"Osoby v hmotnej núdzi, držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a bezvládni občania musia požiadať o 30-percentné zníženie daní zo stavieb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, a každoročne doložiť príslušné potvrdenia," dodalo mesto s tým, že bližšie informácie ľudia získajú na magistráte, na úseku daní a miestnych poplatkov.



Tomu, kto nepodá daňové priznanie na vznik alebo zánik daňovej povinnosti v lehote ustanovenej zákonom, môže správca dane uložiť pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako päť eur, najviac však do 3000 eur.