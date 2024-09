Seniori s poruchami pamäte sa môžu zapojiť do štúdie v B. Bystrici

Banská Bystrica 8. septembra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici spolupracuje s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied na štúdii pre seniorov, ktorí subjektívne pociťujú poruchy pamäte. Vyzýva ľudí vo veku od 60 do 80 rokov, ktorí majú záujem sa do nej zapojiť a dozvedieť sa o štúdii niečo viac, aby kontaktovali odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ Banská Bystrica.



Ako RÚVZ uvádza na webe, hlavnými benefitmi účasti v programe je na mieru šitý tréningový program, ktorý sa realizuje pod dohľadom skúsených trénerov a fyzioterapeutov. Rovnako možnosť zlepšenia mozgových funkcií (pamäť a učenie, pozornosť), nálady a kvality života, ako aj metabolizmu a fyzickej zdatnosti s poklesom rizika vzniku Alzheimerovej choroby, cukrovky druhého typu, srdcovocievnych ochorení a rakoviny. Účastníkov programu čaká tiež komplexné vyšetrenie metabolizmu, zdatnosti, telesného zloženia (množstvo tuku a svalstva) a mozgových funkcií, ktoré realizuje tím skúsených špecialistov. Poskytnuté služby počas celej štúdie sú bezplatné.



RÚVZ pripomína, že pre zapojenie sa do štúdie je potrebné absolvovať neurologické lekárske vyšetrenie spojené s odberom krvi.