Seniori sa priučili nordic walkingu za prítomnosti ministra Huliaka

Liptovský Mikuláš 20. mája (TASR) - Dôchodcovia z Liptovského Mikuláša sa v utorok na atletickom štadióne priučili chôdzi so špeciálnymi paličkami, ktorá sa volá nordic walking. Podujatie osobnou účasťou podporil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.



Priemerný vek účastníkov bol 72 rokov a najstaršou bola 83-ročná dôchodkyňa. „Záujem našich starkých ma príjemne prekvapil. Najskôr si nacvičili techniku, aby zdravotné prínosy boli čo najvyššie. Dozvedeli sa, že s použitím špeciálnych paličiek do pohybu uvedú prakticky celé telo, zapoja až 90 percent svalov,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč.







Športovú aktivitu prinieslo Národné športové centrum s podporou mikulášskej radnice, so Slovenskou asociáciou Nordic Walking a s Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR.



Nordic walking má podľa samosprávy mnoho zdravotných benefitov ako prevencia demencie, problémov s chrbticou, so srdcom či stavov úzkosti. Prispieva k socializácii ľudí, ktorí sa môžu prechádzať spolu vonku v prírode. Je vhodná pre každého bez ohľadu na vek.