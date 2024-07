Seniori sa v laviciach strednej školy učia digitálne zručnosti

Prešov 18. júla (TASR) - Stredná priemyselná škola (SPŠ) technická v Bardejove je aj počas letných prázdnin otvorená pre všetkých záujemcov o vzdelávanie, a to v každom veku. V jej laviciach aktuálne sedia seniori. Aj tento rok tu zlepšujú svoje informačno-komunikačné zručnosti cez štátny projekt Digitálni seniori a učia sa pracovať s technickým zariadením. Po úspešnom absolvovaní školenia sa stanú majiteľmi tabletov. TASR o tom informovala Daša Jeleňová, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý je zriaďovateľom školy.



Ako povedala, SPŠ technická privítala desiatky "žiakov" nad 65 rokov. Školenie digitálnych zručností sa aj v tejto strednej škole uskutočňuje raz do týždňa po dobu piatich týždňov, pričom jedno stretnutie trvá tri vyučovacie hodiny. Prebieha v dvoch úrovniach a to pre začiatočníkov a pre pokročilých a je bezplatné. Pre každé sedenie je pre seniorov pripravené vzdelávanie v konkrétnom vzdelávacom rozsahu a téme týkajúcej sa informačno-komunikačných technológií.



"Senior získa po úspešnom absolvovaní prezenčných a e-learningových školení osvedčenie a bezodplatne digitálne zariadenie v podobe tabletu do osobného vlastníctva, a to pre ďalší rozvoj nadobudnutých digitálnych zručností," povedala Jeleňová.



Projekt Digitálni seniori - Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov predstavuje podľa Jeleňovej unikátny koncept, ktorým Slovensko reaguje na aktuálnu situáciu a dopady pandémie na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Realizuje sa cez rezort školstva v školiacich miestach alokovaných v rôznych častiach Slovenska. Konkrétne sú to základné a stredné školy, knižnice a obecné či mestské úrady.



Projekt je financovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a inovácií SR z Plánu obnovy a odolnosti SR. Spustený bol v roku 2022, keď sa v pilotnej fáze v školiacich miestach zriadených v 52 okresoch vyškolilo 1423 seniorov a zdravotne znevýhodnených osôb. Prebiehať má kontinuálne až do polovice roka 2026. Celkovo má vyškoliť 105.440 seniorov a znevýhodnených osôb nad 65 rokov.