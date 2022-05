Seniori v Dubnici nad Váhom si budú môcť cez kartu uplatniť zľavy

Dubnica nad Váhom 14. mája (TASR) - Obyvatelia Dubnice nad Váhom starší ako 60 rokov budú môcť čoskoro využívať prvé zľavy, ktoré im poskytne senior karta. Samospráva ich začne vydávať v pondelok 16. mája. Projektom sleduje podporu podnikateľov v meste. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Valuchová.



"Cieľom projektu je prostredníctvom benefitov a zliav priblížiť dubnickým seniorom tovary a služby ponúkané v meste a podporiť tak rozvoj podnikateľského prostredia," uviedla Valuchová.



Na získanie ponúkaného benefitu podľa nej stačí, ak sa senior preukáže danou kartou v predajni, ktorá sa do projektu zapojila. "Zoznam zapojených prevádzok a ponúkaných zliav uvádza mesto na svojej internetovej stránke. Postupne ho budeme aktualizovať, prevádzky sa do projektu môžu zapájať aj priebežne. Každá zapojená prevádzka bude zreteľne označená modrou nálepkou," priblížila.



Kartu vydáva mesto na dobu neurčitú a s neobmedzenou platnosťou. Je neprenosná a určená na kúpu tovarov a služieb len pre potreby jej držiteľa. Samospráva vystaví kartu seniorom s trvalým pobytom v meste bezplatne, stačí sa preukázať občianskym preukazom. Vyzdvihnúť si ju budú môcť na prízemí mestského úradu na sociálnom oddelení.



"Výšku zliav a formu bonusov, ako aj ich trvanie, si určuje výhradne ich poskytovateľ, teda prevádzka. Prevádzky, ktoré sa do programu zapájajú, dostanú samolepku s nápisom SENIOR KARTA, ktorou by mali byť označené," dodala hovorkyňa mesta.