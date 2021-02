Seniori v Humennom dostanú respirátory do schránok

Humenné 3. februára (TASR) – Seniori v Humennom dostanú respirátory FFP2 do poštových schránok. Bezplatnú distribúciu avizoval v stredu na sociálnej sieti primátor Miloš Meričko, rovnakú aktivitu začali prostredníctvom online dotazníka mestskí poslanci z poslaneckého klubu Odvážne Humenné v utorok 2. februára.



Ako Meričko informuje, mesto na tento účel zakúpilo 3500 respirátorov. "Tie budú najprv distribuované seniorom nad 70 rokov priamo do schránok. Každý senior dostane jedno balenie, ktoré obsahuje dva kusy," ozrejmil s tým, že mladšie vekové kategórie seniorov majú prísť na rad neskôr. Ako doplnil, mesto tiež zabezpečilo respirátory pre zamestnancov mestského úradu, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou, pracovníkov Komunitného centra v rómskej osade Podskalka, terénnych sociálnych pracovníkov, mestskú políciu a tiež miestnu občiansku poriadkovú službu. Pre mestské opatrovateľky má samospráva pripravené tvárové rúška s nanotechnologickou výstelkou.



O respirátory FFP2, ktoré pre humenských seniorov zabezpečil poslanecký klub Odvážne Humenné, si môžu prostredníctvom vyplnenia online dotazníka požiadať obyvatelia nad 62 rokov. "Máme pripravených 500 respirátorov. Keďže sa nám ale už počas prvého dňa prihlásilo približne 450 seniorov, počítame, že ich rozdáme okolo 800 – 900," povedal pre TASR jeden z pätice členov poslaneckého klubu Martin Ruščanský s tým, že keďže je online forma prihlásenia sa nezriedka seniorom dostupná ťažko, formulár za nich môžu vyplniť aj ich rodinní príslušníci či susedia. Ako uviedol, zaznamenali už aj "hromadnú" registráciu predsedami bytových spoločenstiev. Svoj záujem o respirátor môžu seniori prostredníctvom dotazníka prejaviť do stredy 10. februára, poslanecký klub bude respirátory do poštových schránok distribuovať osobne, za dodržania prísnych bezpečnostno-hygienických opatrení.