Seniori v Kežmarku nad 75 rokov dostanú ochranné rúška a rukavice

Kežmarok 31. marca (TASR) - Kežmarok začne od stredy (1. 4.) postupne distribuovať ochranné rúška a jednorazové rukavice, ktoré majú pomôcť v boji s novým koronavírusom, všetkým občanom mesta nad 75 rokov. Distribúciu zabezpečí samospráva v spolupráci so skautmi z 3. Zboru Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok. TASR o tom informoval referent oddelenia komunikácie a propagácie mesta Ondrej Miškovič.



„Občanom sa odporúča denné pranie rúšok na 60 stupňov Celzia bežnými pracími prostriedkami. Naďalej platí odporúčanie pre rizikové skupiny, ktoré by mali vychádzať zo svojho obydlia iba v nutných prípadoch,“ zdôrazňuje Miškovič.



Dodáva, že Kežmarčania vo veku nad 65 rokov a občania ZŤP s trvalým pobytom v Kežmarku môžu naďalej využívať donášku nákupu a voľnopredajných liekov až ku dverám svojho bydliska. Objednávky prijímajú pracovníci Mestského úradu v Kežmarku prostredníctvom telefonických liniek 052/46 60 111 a 052/46 60 109 každý utorok a piatok v čase od 8.00 do 12.00 h.