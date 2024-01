Seniori v Michalovcaich budú mať zľavy na kultúru či šport i tento rok

Michalovce 12. januára (TASR) - Seniori s trvalým pobytom v Michalovciach, ktorí dosiahli vek 65 rokov, majú možnosť aj tento rok získať Senior kartu. Tá poskytuje držiteľom rôzne zľavy od mesta a spolupracujúcich organizácií. Informovala o tom referentka odboru komunikácie a marketingu mesta Marcela Andréová. Dodala, že Senior kartu mesto vydáva už od roku 2008.



Na návrh odboru sociálnych vecí mestského úradu boli pre michalovských seniorov schválené výhody ako zvýhodnené zápisné do Zemplínskej knižnice a bezplatné vstupné na vybrané kultúrne podujatia. Ďalej sú ponúkané zľavy na vstup do múzea, plavárne, na športové podujatia a bezplatné parkovanie na vybraných miestach.



Žiadosť o Senior kartu je dostupná na webovej stránke mesta. Záujemcovia musia vyplniť a doručiť žiadosť na mestský úrad. Karta, ktorá je platná spolu s dokladom totožnosti, má neobmedzenú časovú platnosť. V roku 2023 bolo vydaných 415 kariet.



"Organizácia, ktorá poskytuje zľavy na kultúrne, spoločenské alebo športové podujatia, môže niektoré akcie komerčného charakteru vylúčiť z poskytovania zliav. Túto skutočnosť oznámi spolu s oznamom o konaní akcie a zároveň to zverejní pri vstupe na akciu," spresnila Andréová.